Man Utd a un accord, Onana doit décider

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Manchester United ayant recruté Senne Lammens, les Reds Devils souhaitent se séparer d'André Onana. Le club anglais a trouvé un accord ce samedi avec Tranzonspor.

Ruben Amorim ayant décidé de faire signer Senne Lammens au dernier jour du mercato, André Onana sait que cette saison, il sera le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but s'il reste à Old Trafford. Car ces dernières heures, Fabrizio Romano annonce que les dirigeants de Manchester United ont trouvé un accord avec leurs homologues de Trabzonspor pour un prêt d'Onana. Cependant, c'est le gardien de but international camerounais qui doit désormais donner son feu vert à un départ vers le championnat de Turquie.