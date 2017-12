Man Utd : 320ME au mercato, Mourinho réclame plus !

Dans : Premier League, Mercato.

Tenu en échec par Burnley lors du Boxing Day (2-2), Manchester United accuse désormais un retard conséquent sur Manchester City, leader avec 12 points de retard.

Un retard qui semble déjà irrattrapable, à la vue des performances exceptionnelles de l’équipe de Pep Guardiola. Et si finalement, la différence se faisait au niveau du budget des deux équipes ? Cette explication, pour le moins culottée, est en tout cas celle de José Mourinho. C’est vrai, les Reds Devils n’ont dépensé « que » 320ME depuis juin 2016. Petit budget…

« Ce n’est pas assez, ce n’est pas assez. Et les prix payés par les grands clubs sont différents. Les grands clubs historiques sont punis sur le marché des transferts, en raison de leur histoire. Manchester City achète des latéraux au prix des attaquants. C’est une chose d’être un grand club et une autre d’être une grande équipe parmi les meilleures du monde » a lâché le coach portugais, remonté comme un coucou après la contre-performance de son équipe. Ce genre de déclaration ne devrait pas manquer de faire réagir. Et sur ce coup-là, le « Special One » risque de prendre cher.