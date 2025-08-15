Man United vire un indésirable

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Prêté la saison passée à Chelsea, Jadon Sancho va quitter Manchester United. L’ancien joueur de Dortmund va quitter l’Angleterre pour l’Italie. Le natif de Londres va tenter de se relancer du côté de l’AS Roma. Un transfert estimé à un peu plus de 20 millions d’euros.

Depuis son arrivée du côté de Manchester United pour 85 millions d’euros à l’été 2021, Jadon Sancho a quelque peu disparu des radars. L’international anglais (23 sélections, trois buts) enchaine les déceptions et les échecs. Prêté à Chelsea l’an passé par les Red Devils, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a retrouvé du temps de jeu du côté des Blues. Avec 42 matchs disputés toutes compétitions confondues, l’Anglais a tout de même inscrit cinq buts et délivré dix passes décisives. Mais toujours pas assez convaincant pour Ruben Amorim. Le technicien portugais ne compte pas sur lui et Manchester United s’apprête à le vendre.

Jadon Sancho choisit l’AS Roma

🚨🟡🔴 AS Roma confident to get green light from Manchester United for Jadon Sancho deal.



£20m loan with obligation bid sent yesterday seen as the best proposal received by United for the English winger so far.



Jadon’s camp also in direct talks with Roma over salary. pic.twitter.com/ziPm6EG0Bp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

Sur les réseaux sociaux, le journaliste Fabrizio Romano a dévoilé que l’AS Roma est en passe d’accueillir le joueur de 25 ans. L’offre porte sur un prêt avec une obligation d’achat fixé à 20 millions d’euros. Le journaliste italien explique que le club de la capitale italienne est confiant dans les échanges. Manchester United considère que cette offre est la plus avantageuse jusqu’à maintenant. De son côté, le joueur discute également avec la formation romaine pour les questions salariales. Pour rappel, Jadon Sancho est en fin de contrat l’an prochain avec les Red Devils. Le joueur aurait déjà refusé certaines offres en Turquie et privilégie la piste italienne. Le joueur va chercher à obtenir du temps de jeu ailleurs pour essayer de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre en fin de saison.