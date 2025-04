Man United vire Onana et contacte Maignan

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

André Onana est plus contesté que jamais à Manchester United, qui pourrait prendre la décision de se séparer du gardien camerounais. Pour le remplacer, les Red Devils rêvent de faire venir Mike Maignan.

Ecarté face à Newcastle entre les deux matchs contre l’Olympique Lyonnais en quart de finale d’Europa League, André Onana est un gardien contesté à Manchester United. Ruben Amorim n’est pas du tout convaincu par l’ancien portier de l’Ajax et de l’Inter et aimerait convaincre ses dirigeants de miser sur un nouveau joueur à ce poste lors du prochain mercato. A en croire les informations du site Todo Fichajes, le staff de Manchester United fait le forcing depuis plusieurs semaines afin de se séparer d’André Onana et pourrait obtenir gain de cause.

Built with ONANA MENTALITY 👊🏾🔴 pic.twitter.com/dLouW9p3Rd — Andre Onana (@AndreyOnana) April 17, 2025

La tâche sera toutefois difficile car de son côté, le joueur camerounais recruté pour près de 50 millions d’euros en 2023 n’a aucunement l’intention de faire ses valises. André Onana se sent bien à Manchester United et se dit prêt à rester, même si un nouveau gardien débarque. Ce nouveau joueur pourrait être un international français puisque le média espagnol révèle que le rêve ultime de Ruben Amorim se nomme Mike Maignan. Le gardien de l’AC Milan, en fin de contrat avec le club lombard en 2026, n’a toujours pas prolongé. Une situation dont rêve de profiter Manchester United.

Manchester United rêve de Mike Maignan

Si le dossier de l’ex-gardien du PSG et de Lille s’avérait trop complexe, le club britannique pourrait se rabattre sur Juan Musso, actuellement prêté par l’Atalanta Bergame à l’Atlético de Madrid, où il n’a disputé que 10 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Reste maintenant à voir si Manchester United parviendra à finaliser sa piste prioritaire. Pour cela, il faudra gagner l’Europa League, seul moyen pour les Mancuniens de se qualifier en Ligue des Champions, condition indispensable pour attirer un gardien tel que Mike Maignan.