EL : Manchester United déjà en finale, pas Arsenal

Dans : Europa League.

Grâce à Pogba et Cavani, Manchester United a largement dominé la Roma en demi-finale aller de l’Europa League (6-2). Au même moment, Arsenal a arraché une défaite encourageante à Villarreal (1-2).

Dans la première demi-finale, Manchester United sortait vainqueur d’un match totalement fou contre l’AS Rome (6-2). Après avoir ouvert la marque par Bruno Fernandes (9e), MU sombrait sur des buts de Pellegrini (15e sur penalty) et Dzeko (34e). Avec ces deux pions à l’extérieur, la Roma semblait faire un grand pas vers une qualification… ou pas. Puisqu’en deuxième période, la foudre s’abattait sur les hommes de Paulo Fonseca ! Avec un doublé (48e, 64e), Cavani redonnait d’abord l’avantage aux Red Devils, avant que Bruno Fernandes (71e sur penalty), Pogba (75e) et Greenwood (86e) n'alourdissent encore un peu plus l’écart. Avec cette très belle victoire à Old Trafford, MU a un pied et demi en finale.

L’autre rencontre du soir était tout aussi mouvementée entre Villarreal et Arsenal (2-1). Vu qu’après un premier acte totalement espagnol, avec des réalisations de Trigueros (5e) et Albiol (29e), les Gunners plantaient le but de l’espoir avec Pépé (73e). Un match qui se terminait à 10 contre 10 après les expulsions de Ceballos côté Arsenal (57e) et Capoue côté Villarreal (80e). Avant le match retour prévu à l’Emirates Stadium la semaine prochaine, le suspense est donc total.