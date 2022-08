Man United fait rire l'Angleterre, Ten Hag déjà en danger !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Encore une après-midi cauchemardesque pour Manchester United qui a été corrigé 4-0 par Brentford. Les Red Devils sont derniers de Premier League.

Après la déconvenue à domicile face à Brighton la semaine dernière, Erik Ten Hag avait modifié son onze de départ pour y inclure Cristiano Ronaldo. Toutefois, cela était sans conséquence sur l'état de forme de son équipe. La faute à une défense aux abois qui cédait quatre fois en 35 minutes. De Gea était l'auteur d'une grosse bourde sur le premier but de DaSilva avant qu'Eriksen ne se fasse presser et prendre le ballon sur le second but de Jensen. Mee et Mbeumo alourdissaient le score face à une défense apathique. De l'autre côté du terrain, Ronaldo était actif mais impuissant. Ses rares tentatives n'inquiétaient pas Brentford. Cette deuxième défaite en deux matches cette saison fait de Manchester United la nouvelle lanterne rouge de Premier League, donnant déjà bien des maux de tête à Erik Ten Hag alors que se profile la réception de Liverpool.