Man United : Brutalement viré, Mourinho s'est pris une énorme claque

Mardi en milieu de matinée, José Mourinho a été officiellement démis de ses fonctions par les dirigeants de Manchester United.

Mais même s’il était menacé depuis plusieurs semaines, l’entraîneur portugais ne s’attendait pas du tout à être limogé aussi rapidement selon les informations du Times. Et pour preuve, le média anglais affirme que l’ancien technicien de Chelsea s’attendait plutôt à une réunion sur le thème du mercato lorsqu’il a reçu l’invitation de son directeur général Ed Woodward pour discuter. Le Portugais est ainsi tombé de très haut lorsqu’il a appris qu’il n’était plus l’entraîneur de Manchester United.

Car quelques heures auparavant, le conseil d’administration du club britannique venait de se réunir en visioconférence afin d’approuver officiellement le départ du Special One. La famille Glazer, principal actionnaire de Manchester United, aurait même accepté de payer José Mourinho 25 % de plus (soit 26 ME) afin de le virer au plus vite. Preuve que l’ancien manager mancunien ne faisait plus du tout l’unanimité à Old Trafford, et que son départ était devenu très urgent…