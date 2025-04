Man United a trouvé son prochain buteur en Allemagne

En quête d’un avant-centre pour la saison prochaine, Manchester United a identifié un profil intéressant en Allemagne.

Toujours en lice pour remporter l’Europa League, Manchester United a fait une croix sur toute ambition en Premier League. 14e, l’équipe de Ruben Amorim n’a plus rien à jouer en championnat et peut commencer à se tourner vers la préparation de la saison prochaine. Le mercato sera crucial pour l’avenir des Red Devils, tant l’effectif doit être renouvelé à différents postes. En attaque, l’entraîneur portugais aimerait voir débarquer un pur numéro neuf pour concurrencer Rasmus Højlund.

🆕🔴Manchester United are monitoring the situation of Bayer Leverkusen striker Patrik Schick (29/🇨🇿). #MUFC are in the market for a No.9 and prefer a younger profile - but Schick is also considered interesting. Initial contact was made, but nothing concrete so far. One of many… pic.twitter.com/zvv62MFanM