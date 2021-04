Man City : Guardiola a trouvé l’argent pour le transfert d’Haaland

Dans : Premier League.

A la recherche du successeur de l’Argentin Sergio Agüero, qui s’apprête à quitter Manchester City en fin de contrat, Pep Guardiola ne cache pas son admiration pour Erling Haaland. Le manager mancunien a donc trouvé la solution pour financer le transfert de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Malgré la compo alignée face au Paris Saint-Germain (victoire 1-2) mercredi, en demi-finale aller de Ligue des Champions, Pep Guardiola ne compte pas évoluer sans avant-centre la saison prochaine. Le manager de Manchester City a bien l’intention de recruter un attaquant de pointe cet été, et ce même s’il assurait que ses dirigeants n’avaient pas forcément les moyens de compenser le départ de Sergio Agüero en fin de contrat. La preuve, l’Espagnol rêve d’attirer Erling Haaland et sait déjà comment financer un tel transfert.

Sterling sacrifié ?

D’après le site de Football Insider, Pep Guardiola serait prêt à vendre Raheem Sterling à un prix convenable afin de réinvestir l’argent récolté sur le buteur du Borussia Dortmund. Un tel sacrifice aurait pu surprendre il y a quelques mois. Mais à l'heure actuelle, l’ailier mancunien n’est plus un titulaire indiscutable à Manchester City. Le coach des Citizens le laisse souvent sur le banc et l’a même écarté du groupe à plusieurs reprises cette saison. De plus, Raheem Sterling, sous contrat jusqu’en 2023, a dû interrompre les discussions pour une prolongation à cause d’un changement d’agent.

A noter que la source évoque aussi la possibilité d’utiliser le départ de l’international anglais pour recruter le milieu offensif d’Aston Villa Jack Grealish, auteur de 6 buts et 12 passes décisives en Premier League. Cette piste ressemble tout de même à un plan B dans la mesure où Pep Guardiola s’est récemment dit fan d’Erling Haaland, « un attaquant exceptionnel », « un buteur fantastique » qui mériterait bien un sacrifice au mercato. Mais l'autre problème, c'est que Dortmund continue de déclarer son attaquant intransférable. Peut-être une manière de récupérer un montant énorme.