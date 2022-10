Man City : Cristiano Ronaldo, Drogba, Owen… Des rigolos à côté d’Haaland

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Déjà impressionnant sous le maillot du Borussia Dortmund lors des dernières saisons, Erling Haaland est déjà en train de bluffer tout le monde pour ses débuts avec Manchester City.

Si Robert Lewandowski, Kylian Mbappé ou Neymar ont mis la barre haute en cette première partie de saison avec plus de dix buts au compteur, Erling Haaland est, lui, classé hors-catégorie, sur une autre planète. Il faut dire que l'international norvégien n’arrête pas de faire trembler les filets sous son nouveau maillot de Manchester City. Buteur toutes les 54 minutes cette saison, l’ancien de Dortmund a déjà trouvé le chemin des filets à 17 reprises, en seulement 11 matchs. Brillant partout, que ce soit en Ligue des Champions ou en Premier League, le joueur de 22 ans a fini de marquer les esprits ce dimanche après-midi lors du derby de Manchester. Lors de ce rendez-vous capital pour les Citizens, Haaland n’a pas failli, bien au contraire même, en marquant un triplé lors d’une victoire éclatante à l’Etihad Stadium (6-3). Un triplé de plus pour Haaland, vu que depuis son arrivée aux côtés de Pep Guardiola en juillet dernier, l’ancien de Salzbourg a déjà marqué trois hat-tricks. En août face à Crystal Palace et Nottingham en championnat, et donc ce dimanche dans le derby de Manchester.

Haaland fait déjà aussi bien que Cristiano Ronaldo

Erling Haaland has already scored as many EPL hat-tricks in just eight games as...



🇵🇹 Ronaldo

🇰🇷 Son

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Vardy

🇨🇮 Drogba

🇫🇷 Anelka

🇳🇴 Solskjær

🇹🇬 Adebayor

🇧🇪 Lukaku

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lampard

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Walcott

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cottee

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dublin

🇮🇪 Keane pic.twitter.com/XuWW6a6Lk3 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 2, 2022

Ce dernier hat-trick le fait d’ailleurs entrer dans l’histoire de la Premier League, vu qu’il est devenu l’attaquant qui a mis le plus rapidement trois coups du chapeau, en huit matchs de PL. Derrière lui, Owen (48 matchs), Van Nistelrooy (59), Fernando Torres (64) ou Luis Suarez (71) font presque figure d’amateurs. Avec ces trois triplés, Haaland imite aussi une pelletée de grands joueurs passés par l’Angleterre, comme Cristiano Ronaldo, Drogba, Anelka, Lukaku ou Lampard, tous auteurs de trois hat-tricks en carrière en Premier League. Autant dire qu’Haaland confirme son statut de joueur hors norme, comme peut l’être Kylian Mbappé dans un autre registre. Dans les mois à venir, il cherchera à dépoussiérer d’autres marques, comme celle de meilleur buteur de Premier League, détenue par Mohamed Salah, auteur de 32 réalisations avec Liverpool en 2018. Haaland essayera également de faire son maximum pour amener Man City vers le sacre en Ligue des Champions, le rêve ultime des propriétaires émiratis. Quoi qu’il en soit, la direction de Manchester City peut déjà se dire qu’elle a réussi un sacré gros coup en recrutant Haaland pour la modique somme de 60 millions d’euros lors du dernier mercato estival.