PL : City humilie United, Haaland voit triple ! 

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

9e journée de Premier League

Etihad Stadium

Manchester City bat Manchester United : 6 à 3

Buts pour Manchester City : Phil Foden (8e, 44e et 73e) et Erling Haaland (34e, 37e et 64e)

Buts pour Manchester United : Antony (56e) et Anthony Martial (84e, 90e s.p)

Match prolifique et spectaculaire ce dimanche entre Manchester City et Manchester United. Les hommes de Pep Guardiola n'ont fait qu'une bouchée de leur rival historique. A noter les deux triplés de Phil Foden mais surtout d'Erling Haaland. C'est le troisième triplé déjà inscrit par le Norvégien depuis son arrivée à City.

Côté Manchester United, on pourra retenir la belle réaction. Les Red Devils auront 'remporté' la seconde période sur le score de trois buts à deux.