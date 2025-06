Man City ‍: Cherki s’annonce candidat pour le Ballon d’Or

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Auteur de débuts remarqués sous le maillot de l’équipe de France durant le Final Four de la Ligue des Nations, Rayan Cherki veut continuer de progresser dans son nouveau club de Manchester City pour un jour pouvoir viser le Ballon d’Or.

Le 5 juin dernier, Rayan Cherki a marqué les esprits du monde du football en renversant pratiquement à lui tout seul la demi-finale de Ligue des Nations des Bleus face à l’Espagne (4-5). Si ce soir-là, l’ancien Lyonnais a réussi à faire de l’ombre à Lamine Yamal, qui avait pourtant réalisé une nouvelle grande prestation avec la Roja, le joueur de 21 ans a juste confirmé son énorme talent entrevu à Lyon. De là à concurrencer un jour son rival espagnol dans la course au Ballon d’Or ? Cherki l’espère. Pas cette saison, mais dans les années à venir, où il sera un vrai joueur à suivre sous le maillot de Manchester City.

« Je veux gagner et je pense que Manchester City veut tout gagner »

« Quand on voit Rodri, il a gagné le Ballon d'Or ici. C’est clair qu'avec Manchester City, c'est possible et je suis là pour ça. Je veux gagner et je pense que Manchester City veut tout gagner. Pour moi, c'est encore mieux. Pep m'a dit : "Quand tu as le ballon, tu es libre", ce qui est très positif pour moi, car c'est ma première qualité pour aider l'équipe. Quand j'ai parlé à Pep, il me voulait. Il a été très clair. Le système, le club, la ville, tout est excellent. J'ai discuté avec Pep de mon poste sur le terrain et nous avons parlé de ce que j'aime quand j'y suis. On veut faire de grandes choses », a lancé Cherki sur les réseaux sociaux de Manchester City.

Cherki veut faire comme Rodri

Transféré de Lyon contre une somme proche des 40 millions d’euros il y a quelques jours seulement, Rayan Cherki va chercher à réussir ses débuts sous le maillot de Manchester City. Et pourquoi pas dès cette semaine lors du premier match de City à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA contre le Wydad AC à Philadelphie. Du côté des Citizens, Cherki aura notamment pour mission de faire oublier Kevin De Bruyne, avec l’objectif de confirmer son statut de très grand espoir du football mondial.