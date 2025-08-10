Malgré Ekitike, Liverpool perd le Community Shield

La saison anglaise commence avec une énorme surprise ! Au coeur d'un mercato XXL, Liverpool s'est incliné dans le Community Shield face à Crystal Palace (2-2, 2-3 tab) ce dimanche. Tout avait pourtant bien commencé avec le bel enchaînement de la recrue française Hugo Ekitike dès la 4e minute. Mais les Reds, devant au score à deux reprises, ont encaissé le penalty d'un autre Tricolore Mateta (17e), avant la belle finition de l'ancien Marseillais Ismaïla Sarr (77e) qui avait répondu au centre-tir de Jeremie Frimpong (21e). Pas de prolongation, les deux équipes allaient directement aux tirs au but. Et ce sont les Eagles qui finissaient par soulever le trophée quelques mois après leur sacre en FA Cup !
