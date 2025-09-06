Maignan à Chelsea, c’est loin d’être terminé

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec le Milan AC, Chelsea n’est pas parvenu à recruter Mike Maignan au début du mercato estival. Mais ce n’est peut-être que partie remise pour les Blues qui comptent bien profiter de la situation contractuelle du gardien français pour arracher sa signature dans les prochains mois.

Grand animateur du marché des transferts, Chelsea n’a pas conclu tous les dossiers ouverts pendant l’été. En début de mercato, les Blues avaient entamé des négociations avec le Milan AC pour le gardien Mike Maignan. Mais les deux parties ne sont jamais parvenues à un accord. En cause, les 29 millions d’euros réclamés par les Rossoneri. Un montant jugé trop élevé pour un élément entré dans la dernière année de son contrat. Le club champion du monde a donc tourné la page, du moins de manière provisoire.

Chelsea ne lâche pas Maignan

Le pensionnaire de Premier League n’a pas fait une croix définitive sur le Français, prévient le média Football.london, qui met l’accent sur la situation contractuelle de Mike Maignan. On a longtemps parlé d’une prolongation pour le portier formé au Paris Saint-Germain. Mais les mois passent et la signature d’un nouveau bail ne semble pas d’actualité. Alors même si Robert Sanchez donne satisfaction depuis le début de la saison, Chelsea voit l’opportunité d’attirer un gardien de haut niveau à petit prix.

Si la situation n’évolue pas, le Milan AC pourrait être tenté de négocier un faible transfert cet hiver. Dans le cas contraire, Mike Maignan sera libre l’été prochain. Autant dire que les Blues seront disposés à lui offrir un contrat inaccessible pour les Milanais. Il n’est pas non plus interdit de penser que d’autres formations viendront concurrencer les Londoniens sur cette piste alléchante. De son côté, le dernier rempart de l’équipe de France tiendra sûrement à régler la question de son avenir avant de disputer la Coupe du monde 2026.