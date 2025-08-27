Liverpool vise une star française pour remplacer Salah

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Liverpool a dépensé sans compter cet été sur le marché estival. Les Reds ont voulu renforcer leur effectif en vue d’une saison haletante en Premier League. Mais les dirigeants anglais pensent déjà à la saison prochaine et à un potentiel remplaçant pour Mohamed Salah.

Le secteur offensif de Liverpool a bien bougé cet été. Les Reds ont vendu quelques éléments dont Luis Diaz. L’international colombien (64 sélections, 19 buts) a été transféré du côté du Bayern Munich contre 70 millions d’euros. Pour la première journée de Bundesliga, l’ancien ailier de Liverpool s’est illustré dans une large victoire 6-0 contre Leipzig. Buteur, le Colombien a aussi distillé deux passes décisives. Un trio aux côtés de Harry Kane et Michael Olise qui fonctionne parfaitement. Un trio qui pourrait cependant être de courte durée.

Liverpool pense à Olise

Max Eberl recently requested approval from Bayern’s supervisory board to extend Michael Olise’s contract in order to effectively remove the release clause. The board strictly denied the request and made clear that an extension after only one season is not permitted, particularly… — Bayern Space (@BayernSpace) August 22, 2025

Ce mercredi, le média Team Talk et Bayern Space évoquent l’envie de Liverpool de s’offrir Michael Olise. L’ancien joueur de Crystal Palace attire les convoitises à la suite d’une première saison réussie du côté du Bayern. Toujours selon le média allemand, Olise pourrait arriver pour remplacer Mohamed Salah. L’Égyptien de 33 ans est en fin de contrat en 2027 du côté des Reds. Et Liverpool souhaite anticiper un départ. Toujours selon Bayern Space, Michael Olise possède une clause libératoire dans son contrat que le directeur sportif du club Max Eberl a tenté de supprimer en demandant au conseil de prolonger le joueur français.

Refus catégorique du conseil d’administration du Bayern qui veut réduire sa masse salariale, mais surtout qu’une prolongation de contrat après une seule saison n’était pas viable. Cependant, un départ d’Olise n’est pas à prévoir cette saison. Liverpool souhaite simplement anticiper le futur de son effectif. Un dossier dans lequel les Reds croiseront sans doute la route du PSG, également intéressé par l'ailier de l'équipe de France.