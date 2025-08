Liverpool se débarasse de Darwin Nunez et c'est une bonne affaire

Après avoir recruté Hugo Ekitike sur le front de son attaque, Liverpool cherche encore une porte de sortie à Darwin Núñez. L’attaquant uruguayen n’a pas convaincu Arne Slot l’an passé. Les négociations avec Al-Hilal ont accéléré ces dernières heures.

Avec seulement sept buts inscrits la saison dernière en 47 apparitions toutes compétitions confondues, Darwin Núñez est poussé vers la sortie du côté de Liverpool. Les Reds avaient placé en lui des grands espoirs avant son arrivée à l’été 2022 contre 85 millions d’euros. En manque de régularité avec des soucis dans la finition, l’international uruguayen (35 sélections, 13 buts) a perdu sa place dans la hiérarchie. Le natif d’Artigas cherche une nouvelle aventure depuis le début de l’été. Tout d’abord, l’Atletico Madrid s’est intéressé au joueur sans que les discussions aillent au bout. Avec l’arrivée de Hugo Ekitike, Darwin Núñez doit donc trouver une échappatoire, l’Arabie Saoudite lui tend les bras.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Al Hilal are close to getting Darwin Nunez deal done after verbal agreement in place with Liverpool.



Club to club agreement is done, while Al Hilal are in talks with Darwin over personal terms.



Decision up to Nunez but talks underway, Inzaghi wants him. pic.twitter.com/9wvgc6UxZH