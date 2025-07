Liverpool retire le numéro 20 de Diogo Jota

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Plus personne à Liverpool ne portera le numéro 20. Le club de la Mersey a annoncé que ce numéro était retiré, afin de le rendre immortel. C’était bien évidemment celui de Diogo Jota, décédé dans la nuit de mercredi à jeudi dans un tragique accident de voiture en Espagne. En hommage à son attaquant, celui qui a apporté le 20e titre des Reds en Premier League au printemps dernier d'un but contre Everton, le club a décidé de rendre ce numéro à jamais associé au Portugais. Plus que jamais, le joueur et sa famille ne marcheront jamais seul à Liverpool, où une pluie d’hommages a eu lieu toute la journée de jeudi, et va certainement continuer dans les prochains rendez-vous du club de Liverpool.