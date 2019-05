Liverpool : Origi l'a rendu fou, Klopp lui fait un nouveau contrat

Dans : Premier League, Mercato, Ligue des Champions.

Qui aurait pu parier, au début de la semaine, que Liverpool et Tottenham allaient se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions grâce à Divock Origi et Lucas Moura ?

C’est la magie du football et elle offre une magnifique vitrine aux hommes de l’ombre, alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avaient pris l’habitude d’y briller. Et cela pourrait avoir une conséquence tout aussi spectaculaire en ce qui concerne l’attaquant belge des Reds. Ce dernier passait une saison plutôt terne très loin derrière le trio d’attaque habituel du club de la Mersey. Mais les absences de Salah et Firmino lui ont permis de débuter cette demi-finale retour et d’inscrire deux buts après un match plein.

Un doublé qui va lui valoir une offre de prolongation annonce The Mirror, pour qui Jurgen Klopp compte directement remercier son buteur avec la signature d’un nouveau contrat en fin de saison. Ce dernier, qui a récemment déjà marqué un but décisif contre Newcastle, s’était vu proposer un prêt à Wolverhampton l’hiver dernier, mais avait refusé. Un choix très inspiré et qui lui vaut désormais une place à part dans le cœur des supporters. Et probablement aussi dans l’effectif des Reds pour les années à venir.