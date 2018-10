Leicester confirme le décès de son propriétaire dans le crash de son hélicoptère

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Même si malheureusement la nouvelle était attendue depuis samedi, c'est désormais officiel, Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire et président du club de Leicester, est bien décédé dans l'accident de son hélicoptère une heure après la fin du match entre les Foxes et West Ham. Le club de Leicester a publié un communiqué en ce sens ce dimanche soir, plus de 24 heures après les faits.

Comme à son habitude, le milliardaire thaïlandais avait embarqué dans son hélicoptère posé au milieu du terrain du King Power Stadium. Mais moins d'une minute après le décollage, des témoins ont constaté qu'il y avait un souci technique majeur, puisque le moteur de l'engin s'est subitement coupé, l'aéronef s'écrasant violemment au sol et prenant immédiatement feu.



Malgré l'intervention rapide des secours, il n'y avait plus rien à faire pour les 5 occupants de cet hélicoptère de 8 places qui repartait de Leicester pour rejoindre Londres. Outre Vichai Srivaddhanaprabha, la police de Leicester a officiellement indiqué le nom des cinq personnes décédées. Outre le propriétaire, le pilote et sa co-pilote ainsi deux membres du staff du dirigeant avaient pris place dans l'hélico. Avant même l'officialisation de ces 5 décès, des fleurs sont déposées devant le stade de Leicester par des supporters très émus par ce drame.

Agé de 61 ans, Vichai Srivaddhanaprabha, patron de King Power, une société spécialisée dans les magasins duty-free, avait racheté le club de Leicester en 2010, devenant également président des Foxes. Son fils, qui n'était pas présent samedi, étant lui vice-président de la formation de Premier League. Le magnat thaïlandais était très apprécié des supporters de Leicester, non seulement pour avoir permis au club d'être le plus incroyable champion d'Angleterre de l'histoire, c'était en 2016, mais également pour sa générosité. Personne n'a oublié ce jour d'avril 2016 où il avait offert une bière et un donut à chacun des 32.000 supporters venus au King Power Stadium. Plus récemment, Vichai Srivaddhanaprabha avait également acheté le club belge de Louvain en mai 2017.