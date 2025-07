Le véhicule de Diogo Jota en feu, les raisons du drame

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Décédés la nuit dernière en Espagne, Diogo Jota et son frère André ont été victimes d’un accident de la route. Leur véhicule a pris feu après avoir percuté le terre-plein central de l’autoroute empruntée pour se rendre à Santander.

Le monde du football est sous le choc. Dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 0h35, Diogo Jota (28 ans) et son frère André (25 ans), également joueur professionnel à Penafiel (D2 portugaise), sont décédés dans un accident de la route en Espagne. Le drame a eu lieu sur l’autoroute A52 que les deux hommes empruntaient pour se rendre en Angleterre via Santander.

Un pneu éclaté à l'origine de l'accident

L’attaquant de Liverpool ne pouvait pas effectuer le voyage en avion à cause d’un ordre médical lié à sa récente opération aux poumons. Le Portugais avait donc pris la direction de Santander où il devait ensuite prendre un bateau afin d’atterrir sur le sol anglais. Diogo Jota était attendu à la reprise de l’entraînement des Reds lundi. Mais tout a basculé lorsqu’un de ses pneus a éclaté pendant un dépassement, révèle la Guardia Civil. Sa Lamborghini a alors quitté la route en quatre voies avant de percuter violemment le terre-plein central.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

On ignore la vitesse du véhicule au moment du choc qui a provoqué un incendie. Mais les secours, arrivés plusieurs minutes après l’accident, ont découvert une voiture ravagée et des corps calcinés. Des tests ADN ont été effectués pour tenter d’identifier les victimes. Mais d’après le média Zamora24Horas, c’est la plaque d’immatriculation du véhicule qui a permis de faire le lien avec Diogo Jota et son frère. « En attendant la fin des tests médico-légaux, l'une des personnes décédées a été identifiée comme étant Diogo Jota, un joueur du Liverpool FC, et son frère, André Felipe », a annoncé la police ce jeudi.