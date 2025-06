Le prix de Konaté dévoilé, le PSG est prévenu

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Véritable patron de la défense de Liverpool, Ibrahima Konaté pourrait quitter l’Angleterre cet été. L’international français n’a toujours pas prolongé du côté du club du Merseyside. Liverpool pourrait être ouvert à une vente cet été.

Devenu indiscutable au sein de la charnière de Liverpool et de l’équipe de France, Ibrahima Konaté pourrait changer d’air cet été. Le défenseur de 26 ans est pisté par de nombreux cadors et sa prolongation de contrat du côté de Liverpool est au point mort. L’international français (23 sélections) est donc dans le flou. Ce samedi les médias britanniques évoquent que les demandes salariales du joueur sont trop élevées. En fin de contrat en 2026, Konaté demande environ 233 000 euros par semaine. Les Reds sont encore réticents. Ce qui est certain, c'est que la décision de son avenir sera prise cet été. Liverpool n’a pas envie de voir le joueur partir libre et revivre la même situation qu’avec Trent Alexander-Arnold.

Le Real, le Bayern, peut-être le PSG pour Ibrahima Konaté

Al-Hilal, Bayern Munich, Real Madrid, and Paris Saint-Germain remain linked with Liverpool centre-back Ibrahima Konate.

Si un accord sur une prolongation n’est pas trouvé, le joueur pourrait donc être vendu dès cet été. Liverpool a fixé son prix entre 50 et 60 millions d’euros. Les candidats se bousculent au portillon pour attirer le joueur français. En quête d’un défenseur central, le Bayern Munich est intéressé à l’idée de reformer la paire de Leipzig Upamecano – Konaté. Mais le club allemand n’est pas seul sur le dossier. Le Real Madrid est également intéressé. Avec l’arrivée de Xabi Alonso, le club de la capitale espagnole vise une certaine refonte d’effectif. Le PSG suit également la situation de loin. Le club champion d’Europe prépare l’après-Marquinhos. Issu de la région parisienne, Ibrahima Konaté pourrait retrouver l’hexagone cet été