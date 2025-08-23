Le fantome de Cherki terrorise Manchester City

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Manchester City a raté sa première représentation du côté de l’Etihad Stadium ce samedi après-midi. La formation de Pep Guardiola a été cueillie par Tottenham (2-0). Une première défaite cette saison. Pour la première fois titulaire en Premier League, Rayan Cherki a subi quelques critiques sur les réseaux sociaux.

La première à domicile de Manchester City cette saison en Premier League n’a pas été l’idylle attendue. Les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés 2-0 face à Tottenham. Un premier revers à la maison pour les Skyblues dès la deuxième journée de championnat. Très vite la formation du technicien espagnol a été plombée par une mauvaise relance de son gardien Trafford. Dans le jeu, Manchester City doit encore se trouver. Les nouvelles recrues doivent encore s’adapter au style de Guardiola et à la Premier League. C’est notamment le cas de Rayan Cherki. Pour sa première titularisation dans le championnat anglais, l’ancien joueur de l’OL essuie les plâtres sur les réseaux sociaux.

Rayan Cherki n’échappe pas à la critique

Il est évident que la machine City va prendre du temps. Cherki et Reijnders doivent s’adapter à un nouveau logiciel, beaucoup de joueurs doivent assumer un nouveau statut. Match raté mais pas si étonnant selon moi, je m’attends à une montée en puissance au fil de la saison. pic.twitter.com/oWZwGoVs4Y — Najim Medini (@NajimMedini) August 23, 2025

« Rayan Cherki a beaucoup couru. Mais pas toujours dans le sens du jeu. » « Cherki et Reijnders doivent s’adapter à un nouveau logiciel, beaucoup de joueurs doivent assumer un nouveau statut, peut-on lire sur X (anciennement Twitter). Parfois comparé de manière humoristique à Moussa Diaby, certains internautes affichent également des statistiques peu élogieuses sur son match de ce samedi. Les critiques fusent sur la prestation du jeune international français ce samedi après-midi. Recruté pour 45 millions d’euros, Rayan Cherki est très attendu de l’autre côté de la Manche. Comme souvent les réseaux sociaux ne laissent que peu de temps avant de faire pleuvoir les critiques. Pour son premier gros match de la saison, l’ancien offensif de l’Olympique Lyonnais est passé à côté. Sorti à la 55e minute de jeu, Cherki a déçu. Mais patience est mère de vertu.