La triste raison pour laquelle Bukayo Saka n'a pas pu célébrer son but

Samedi soir, Arsenal a vécu une belle soirée sur la pelouse d'Elland Road. Vainqueurs 1-4 de Leeds, les Gunners ont consolidé leur place dans le big 4. Une soirée ternie toutefois par les agissements racistes d'un supporter de Leeds.

Samedi, les suiveurs du championnat anglais étaient focalisés sur le stade d'Elland Road. L'antre de Leeds United accueillait Arsenal et surtout le seul match jouable du samedi après le report des cinq premiers matches de la journée. Les spectateurs et les téléspectateurs attendaient donc du spectacle, beaucoup de spectacle même pour compenser l'absence des autres parties. Leur vœu était exaucé avec une belle démonstration des Gunners vainqueurs facilement de leur hôte 1-4. Toutefois, ce match a été entaché par le comportement d'un supporter des Peacocks venu peut être supporter ses couleurs mais aussi discriminer la couleur de certains joueurs adverses.

En effet, Rob Holding et Emile Smith-Rowe présents sur le banc de touche d'Arsenal ont été témoins de dérapages racistes de la part de ce supporter présent dans les tribunes d'Elland Road. Holding est parti instantanément voir le quatrième arbitre, John Brooks, pour l'alerter sur les faits dont il venait d'être le témoin. Les attaques de l'individu concernaient Nuno Tavares et Nicolas Pépé qui s'échauffaient à ce moment-là. Le jeu a été brièvement interrompu et l'arbitre André Marriner est venu informer les joueurs de la situation.

Leeds United say an arrest has been made and an investigation is underway after an alleged incident of racism from the crowd during their 4-1 defeat by Arsenal. Rob Holding approached the fourth official in the 33rd minute, saying he had heard racial abuse from a Leeds supporter. pic.twitter.com/ahKQeB0Yoy