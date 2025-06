La Premier League dingue du nouveau Thierry Henry

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, Hugo Ekitike quittera Francfort cet été lors du marché des transferts. L'attaquant français ne manque pas de prétendants, notamment en Premier League.

Hugo Ekitike marche sur l'eau depuis son départ du PSG et son arrivée en Bundesliga du côté de Francfort. L'international Espoirs français veut se donner du temps concernant son avenir mais ce dernier se trouve très certainement du côté de la Premier League. Déjà, avant de partir du Stade de Reims et de rallier le Paris Saint-Germain, Ekitike était proche de s'engager avec Newcastle. Une équipe de Newcastle toujours intéressée par ses services, tout comme Chelsea, Arsenal et Liverpool. Mais ce n'est pas tout, puisque Manchester United pourrait bien décider d'en faire sa grande priorité.

Ekitike rend fou la Premier League

Selon les informations du Sun, Hugo Ekitike pourrait en effet débarquer dans quelques semaines à Old Trafford. Si les Red Devils prévoyaient dans un premier temps de signer Viktor Gyokeres, c'est bien le Français qui pourrait lui griller la priorité. C'est également un sentiment partagé par Arsenal, qui préférerait une venue du Français plutôt que du Suédois. La cote de l'ancien du PSG est énorme en Angleterre, qui voit en lui une petite version de Thierry Henry. Mais pour s'attacher les services d'Hugo Ekitike, il faudra mettre le prix. Francfort l'estime à 100 millions d'euros. Les prochains jours nous en diront plus sur l'avenir d'un Hugo Ekitike très courtisé et qui a su montrer sa valeur après son expérience ratée au Paris Saint-Germain. A noter d'ailleurs qu'en cas de vente d'Ekitike de la part de Francfort, le PSG touchera 20 % sur la future plus-value. De quoi faire le bonheur de toutes les parties concernées par le départ du Français de 23 ans.