La Fédération torture Paqueta, West Ham s’agace

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Accusé d’avoir violé le règlement sur les paris sportifs, Lucas Paqueta attend toujours le verdict de la Fédération anglaise. Sous la menace d’un bannissement à vie, le milieu de West Ham vit mal cette longue attente. Une situation qui provoque la colère de ses dirigeants.

Alors qu’il s’apprête à reprendre l’entraînement avec West Ham, Lucas Paqueta n’est toujours pas fixé. Le milieu de 27 ans, accusé d’avoir violé le règlement sur les paris sportifs, continue d’attendre le verdict de la Fédération anglaise. De quoi agacer les Hammers qui, selon les informations du Sun, jugent l’attente trop longue. L’instance britannique avait entamé ses investigations en août 2023, c’était il y a presque deux ans.

Paqueta risque gros

Lucas Paqueta était alors soupçonné d’avoir récolté volontairement un carton jaune à quatre reprises pendant la saison 2022-2023, permettant ainsi à des parieurs d’obtenir des gains. De son côté, le Brésilien a toujours démenti les faits. « Je suis extrêmement surpris et agacé de voir que la FA a décidé de m’inculper, réagissait l’accusé. Depuis neuf mois, j’ai coopéré à chaque étape de l’enquête et j’ai fourni toutes les informations que j’ai pu. Je nie les accusations dans leur entièreté et je me battrai pour laver mon nom de tout soupçon. » Ce n’est qu’en mars dernier que son audition avait débuté avant sa conclusion en juin.

Lucas Paqueta broke down in TEARS after being booked against Tottenham 😳 pic.twitter.com/sG8dh74DLY — Mail Sport (@MailSport) May 5, 2025

Lucas Paqueta attend maintenant la décision définitive pour savoir si la Fédération anglaise ira jusqu’à son bannissement à vie. Sans surprise, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais vit mal la situation, lui qui avait été aperçu en larmes après un carton jaune reçu contre Tottenham (1-1) en mai dernier. Il faut dire que ces accusations ont de lourdes conséquences sur sa carrière. Elles avaient par exemple refroidi Manchester City qui s’apprêtait à miser environ 100 millions d’euros sur son transfert à l’été 2023. Deux ans plus tard, West Ham ouvre toujours la porte à son joueur en nette perte de vitesse et dont la valeur a chuté.