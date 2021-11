L'Arabie Saoudite piégée au mercato, la vengeance commence !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Le rachat du club de Newcastle par le fonds souverain d’Arabie saoudite ne plaît pas en Premier League. Les clubs anglais auraient ainsi décider de ne pas vendre le moindre joueur à ce nouvel acteur. Un boycott qui obligerait Newcastle à s’ouvrir sur l’étranger.

À peine arrivé dans le football, le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite déchaîne déjà les passions, positives ou négatives. Le fonds souverain, qui a racheté le club de Newcastle en octobre, fait déjà fantasmer les supporters des Magpies et certains observateurs par sa puissance financière phénoménale. Par contre, les autres clubs de Premier League ne goûterait pas à cette arrivée. Effrayés par la puissance de nouvel acteur, les membres les plus puissants du championnat s’étaient réunis dès l’annonce du rachat pour marquer leur opposition ferme à ce changement. Une manœuvre sans succès mais qui en appelle d’autres à en croire le journal The Telegraph.

Newcastle boycotté par toute la Premier League

Selon le quotidien anglais, les clubs de Premier League auraient pris la décision de boycotter Newcastle au prochain mercato hivernal. Une opération définie par cette phrase « Tout le monde sauf Newcastle ». Ainsi, ils ne vendront aucun de leur joueur à ce club détenu depuis octobre par des fonds saoudiens, quel que soit le statut du joueur en question. Une stratégie connue dans le milieu anglais puisqu’un expert du milieu explique déjà les futurs problèmes de Newcastle pour The Telegraph. « Newcastle aura du mal à acheter des joueurs de certains clubs de Premier League en janvier, car ils préféreraient les voir relégués plutôt que de prendre leur argent. Certains clubs ne vendront tout simplement pas. », a t-il développé. Une stratégie fâcheuse pour Newcastle, actuellement 19e, et son nouveau manager Eddie Howe qui compte sur le mercato hivernal pour se renforcer et récupérer plusieurs éléments du championnat anglais. Parmi eux, le milieu de Tottenham Harry Winks, celui de Chelsea Ross Barkley ou encore Jesse Lingard, l’attaquant de Manchester United.

🇪🇸 Le Barça aurait l'espoir de placer Coutinho à Newcastle. https://t.co/yXWondBzYG — RMC Sport (@RMCsport) November 3, 2021

C’est donc à l’étranger que Newcastle aura le plus de facilités pour recruter puisqu’on évoque déjà un intérêt du club anglais pour Philippe Coutinho, le milieu barcelonais. Et ce n'est pas le Barça, en grandes difficultés financières, qui boycottera l’argent frais venu d’Arabie saoudite.