L'Arabie Saoudite insultée ? La Premier League contrainte d'accepter

Une banderole affichée samedi dans le stade de Crystal Palace a mis en cause le patron de la Premier League et les propriétaires saoudiens. La police a décidé que cela ne méritait pas des sanctions.

C’est une banderole qui a fait parler toute l’Angleterre samedi, puisque pour la première fois Newcastle, passé sous la coupe de l’Arabie Saoudite, se déplaçait loin de St James’Park. Et le moins que l’on puisse dire est que l’accueil a été glacial pour les Magpies, conspués à leur sortie sur la pelouse et qui ont rapidement vu une banderole pas vraiment à la gloire de leur propriétaire. Outre Richard Masters, patron de la Premier League présenté comme avide d’argent avec les pieds dans le sang, ce dessin montrait un Saoudien le sabre à la main pour couper une tête et des messages destinées à rappeler certaines accusations émises contre ce pays (terrorisme, meurtre, censure, persécution, non-respect des droits de l’homme). Après le match, la police locale avait annoncé le déclenchement d’une enquête pour un éventuel « abus raciste », ce qui avait forcément choqué certains supporters de Crystal Palace, lesquels regrettaient qu’on s’attaque à leur liberté d’expression.

UPDATE: On Saturday, a member of the public contacted us to raise concerns about a banner displayed at the Crystal Palace vs Newcastle match at Selhurst Park.



Following an assessment, officers have concluded that no offences have been committed. No further action will be taken.