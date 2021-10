L'Arabie Saoudite colle un premier avertissement aux supporters

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le club de Newcastle, qui vient d'être racheté par l'Arabie Saoudite, a adressé un message clair et net à ses supporters. Le folklore c'était sympa, mais c'est terminé.

Depuis l’annonce du rachat des Magpies par des investisseurs saoudiens, certains supporters de Newcastle ont pris l’habitude de venir à Saint James' Park vêtus avec une tenue traditionnelle. Et si cela a fait (un peu) sourire, du côté du club anglais on estime qu’il est désormais temps de stopper cela, même si les nouveaux propriétaires veulent mettre des formes dans cette demande très sérieuse.

#NUFC is kindly asking supporters to refrain from wearing traditional Arabic clothing or Middle East-inspired head coverings at matches if they would not ordinarily wear such attire. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

« Newcastle United demande gentiment aux supporters de s'abstenir de porter des vêtements arabes traditionnels ou des couvre-chefs inspirés du Moyen-Orient lors des matchs s'ils ne portent pas habituellement de tels vêtements. Un certain nombre de supporters sont récemment venus à St. James' Park portant des couvre-chefs et des robes associés, marquant la prise de contrôle du club par le Fonds d'investissement public (PIF), PCP Capital Partners et RB Sports & Media. Personne parmi le nouveau groupe de propriétaires n'a été offensé par la tenue vestimentaire des fans qui ont choisi de célébrer de cette manière. C'était un geste qui a été reconnu comme positif et accueillant dans son intention. Cependant, il reste la possibilité que s'habiller de cette manière soit culturellement inapproprié et risque d'offenser les autres. Ceux qui viennent au stade sont encouragés, comme toujours, à porter ce qui est la norme pour leur propre culture ou religion, continuant à refléter les communautés et les groupes multiculturels dont le club tire fièrement son soutien », indiquent les Magpies dans un communiqué.