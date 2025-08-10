L'Angleterre n'est pas prête pour Cherki, un invincible prévient

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Rayan Cherki a débarqué cet été du côté de Manchester City pour tenter de passer un nouveau cap au sein de la formation de Pep Guardiola. L’international français (deux sélections) a été encensé par Robert Pires dans Le Journal du Dimanche. Le champion du monde 1998 n’a aucun doute sur le fait que l’ancien lyonnais va réussir.

Rayan Cherki a pu se mettre dans le bain rapidement après son arrivée du côté de Manchester City. L’ancien lyonnais a pu porter le maillot du club anglais dès la fin de l’été pour la Coupe du monde des clubs. En délivrant une passe décisive et en inscrivant un but, l’international français a pu se mettre en avant. Le joueur de 21 ans va donc découvrir la Premier League cette saison au sein de la formation de Pep Guardiola. Le technicien espagnol va faire passer un cap à Cherki. C’est en tout cas l’avis de Robert Pires. L’ancien joueur d’Arsenal s’est exprimé sur l’ancien lyonnais dans une interview pour Le Journal du Dimanche.

Cherki un pari gagnant port tout le monde

Good win before season start☑️

We keep going💪 pic.twitter.com/tGSr9bhDxL — Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 10, 2025

Le champion du monde 1998, qui connait bien la Premier League pour avoir fait partie de l'équipe des invincibles avec les Gunners, a confirmé que selon lui, le choix de Rayan Cherki de rejoindre Manchester City est un choix gagnant – gagnant. « Cherki est un très bon choix, c'est l'un des Français les plus doués techniquement. Il va se régaler, régaler les supporters et progresser. Quand tu bosses au quo­tidien avec un entraîneur comme Guardiola, tu dois passer un cap, » explique-t-il. Cette saison, l’ancien offensif de l’OL va devoir aider les Skyblues à retrouver le chemin du titre après une saison plus compliquée l’an passé. L’arrivée de l’international français fait partie du renouvellement d’effectif demandé par Pep Guardiola et d’un mercato placé sous le signe de la jeunesse.