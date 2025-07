Konaté contre Rodrygo, le PSG va louper les deux

Après une humiliation vécue en Coupe du monde des clubs, le Real Madrid se tourne désormais vers son mercato de la saison prochaine. Le club espagnol cherche du renfort défensivement. Liverpool a peut-être trouvé la solution. Un échange entre les deux clubs pourrait avoir lieu dans les prochains jours.

Désireux de quitter Liverpool, Ibrahima Konaté pourrait être au cœur d’un échange important cet été. L’international français est en fin de contrat l’an prochain du côté des Reds et le club de la Mersey ne veut pas le laisser partir libre. Il est donc probable que l’international français (23 sélections) quitte l’Angleterre cet été. Parmi les clubs intéressés, le Real Madrid. La Maison blanche doit renouveler son secteur défensif aux abois la saison dernière. Une première offre de la part des Reds a été refusée par le club de la capitale espagnole. Une première offre qui stipulait un échange avec Rodrygo.

🚨 BREAKING: Liverpool now fully understand that the Trent situation is repeating itself with Ibrahima Konaté.



The English club is open to selling now to avoid losing him for free, and the player told them he's willing to leave now as long as he gets to join Real Madrid. @marca pic.twitter.com/4RhyqvYwTY