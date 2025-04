Kevin De Bruyne va au clash avec Manchester City

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Triste fin pour Kevin De Bruyne à Manchester City, qui part en mauvais termes après 10 ans de très bons services.

Icône de Manchester City, figure parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League, Kevin De Bruyne n’aura pas le droit à une sortie digne de son statut. Le milieu de terrain belge a été déçu d’apprendre que le club anglais ne souhaitait pas le prolonger, et lui indiquait donc la sortie en fin de saison. Son rendement est en baisse, tout comme sa forme physique, mais l’ancienne pépite de Wolfsburg espérait tout de même avoir droit à une meilleure fin. Résultat, il quittera City en fin de saison, et ne compte pas faire une seconde de supplément.

De Bruyne décidera, l'aveu de Guardiola

𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘



🆚 Nottingham Forest (N)

🏆 #FACup semi-final

🎙️ @PepTeam

⤵️ Watch live — Manchester City (@ManCity) April 25, 2025

La FIFA a placé la Coupe du monde des clubs entre la mi-juin et la mi-juillet, ce qui n’est pas sans poser des problèmes aux joueurs en fin de contrat. La fin des contrats se fait le 30 juin et Kevin De Bruyne n’a donc aucune intention de prendre part à la Coupe du monde des clubs sous le maillot de Manchester City, affirme le Daily Mirror. Une décision surprise qui prive le Diable Rouge d’une dernière épreuve pour dire adieu aux Citizens. De Bruyne ne veut pas risquer une blessure pour prolonger son contrat de quelques jours et gâcher la reprise de la saison suivante, alors qu’il a laissé entendre que continuer en Premier League ne lui déplairait pas. Pep Guardiola a reconnu que la décision revenait principalement au joueur de 33 ans, qui ne peut pas être forcé de prolonger son contrat pour quelques jours.