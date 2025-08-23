Julien Stéphan déjà en danger à QPR

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Arrivé sur le banc de QPR cet été, Julien Stéphan fait des débuts désastreux en Championship (D2). La gifle prise ce samedi à Coventry (7-1) place déjà le technicien français en danger.

Un point pris en trois matchs, et une sévère correction prise en déplacement à Coventry, cela commence à sérieusement se tendre pour l'entraîneur des Queens Park Rangers. Recruté le 25 juin dernier par le club londonien, Julien Stéphan pourrait même rapidement être débarqué compte tenu de la colère des supporters de QPR après cette déroute en déplacement face à la formation dirigée par un certain Frank Lampard.

The next tweet / X best be that Julien Stéphan has departed ways with QPR by mutual agreement. That was embarrassing as hell, the fans that travelled deserve more than an apology. Shocking, — Steven Neylon (@DasFlyNeylon) August 23, 2025

Et le bilan est d'autant plus dur pour l'ancien entraîneur de Rennes et de Strasbourg qu'il n'a pas gagné le moindre match depuis qu'il a signé avec les Queens Park Rangers, y compris lors des matchs de préparation. Sur les réseaux sociaux, les fans de QPR sont nombreux à réclamer le limogeage sans traîner de Julien Stéphan, afin que la saison ne tourne pas à la catastrophe.