Jack Grealish prêté à Everton

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Pep Guardiola n'ayant plus réellement confiance en lui, Jack Grealish va rejoindre Everton où Manchester City a décidé de le prêter.

Transféré pour 117,5 millions d'euros d'Aston Villa à Manchester City en août 2021, Jack Grealish s'apprête à quitter ses coéquipiers. Ce lundi midi, Fabrizio Romano confirme que l'attaquant international anglais de 29 ans va passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec Everton où Grealish sera prêté. Dans le dur depuis plusieurs mois, au point de ne plus être retenu chez les Three Lions par Thomas Tuchel, Jack Grealish va tenter de se relancer à Everton alors qu'il a encore deux ans de contrat avec Manchester City.