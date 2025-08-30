Isak va signer à Liverpool pour 150 ME

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Le feuilleton du mercato anglais est sur le point de trouver son épilogue. Les positions de Newcastle et de Liverpool sont à présent très proches pour aboutir à un accord au sujet d’Alexander Isak.

Alexander Isak fait le forcing depuis le début du mercato pour rejoindre Liverpool et l’international suédois pourrait bien obtenir gain de cause. A en croire les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les discussions sont très avancées entre les Reds et les Magpies et un accord a quasiment été trouvé au sujet d’Alexander Isak. Ce samedi, les discussions se poursuivent mais à moins d’un tremblement de terre, un accord va être entériné dans les heures à venir. Dimanche pourrait être le jour de l’annonce d’un accord total et définitif entre Liverpool et Newcastle, rapporte notre confrère de Sky Sports. La somme de 150 millions d’euros est évoquée pour le buteur suédois, sous contrat jusqu’en 2028 et auteur de 27 buts et 6 passes décisives sous les couleurs des Magpies la saison dernière.