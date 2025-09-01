Isak signe à Liverpool contre 150 millions d'euros

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Après un bras de fer qui a duré tout l'été, Newcastle a finalement laissé partir Alexander Isak à Liverpool. Les Reds ont déboursé 150 millions d'euros pour faire céder les dirigeants des Magpies concernant l'attaquant international suédois.

« Je me sens incroyable bien. Le chemin a été long pour en arriver là. Mais je suis super heureux de faire partie de cette équipe, de ce club et de tout ce qu'il représente. C'est quelque chose dont je suis fier et j'ai vraiment hâte de commencer à jouer. Je suis simplement heureux que ce soit terminé et que je puisse me remettre au travail. J'ai hâte de retrouver mes coéquipiers et les supporters, et de retrouver le terrain », a confié celui qui s'était mis en grève afin de forcer son transfert à Liverpool.