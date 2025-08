Haie d’honneur pour les adieux de Heung-min Son

Après 10 ans au sein du club, Heung-min Son a annoncé son départ de Tottenham ce week-end, et a dans la foulée disputé les dernières minutes de sa carrière sous le maillot des Spurs lors du match amical face à Newcastle, en Corée du Sud.

Les joueurs des deux camps se sont réunis pour rendre hommage au Sud-Coréen, qui a affolé les défenses de Premier League ces 10 dernières saisons, mais n’aura jamais réussi à remporter la Premier League ou la Ligue des Champions, malgré la finale de 2019. Son prochain club n’a pas encore été annoncé, mais il se dirige vers la Major League Soccer, le championnat américain. Los Angeles tient la corde, mais l'Arabie Saoudite et Fenerbahçe lorgnent aussi sur l'ailier.

