Haaland refuse 40 millions d’euros, Manchester City panique

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

La clause libératoire de Erling Haaland énerve au plus haut point Manchester City. Le club anglais va pourtant devoir s'y faire, Rafaela Pimenta a ordonné au Norvégien de refuser la prolongation effectuée par le club anglais.

Moins d’un an après son arrivée, Erling Haaland fait totalement l’unanimité alors que tout le monde se posait la question de la réussite du cyborg dans un système où Pep Guardiola se privait parfois volontairement d’un numéro 9. Mais le Norvégien est une véritable machine à buts et cela permet à Manchester City de jouer le titre en Premier League et d’espérer faire tomber le Real Madrid pour une place en finale de Ligue des Champions. Toutefois, le contrat de l’ancien buteur du Borussia Dortmund pose problème au sein des Citizens. En effet, Haaland possède une clause libératoire qui gêne beaucoup le club anglais, qui aimerait avoir totalement la main sur l’avenir de son avant-centre.

𝗛𝗔𝗠𝗠𝗘𝗥𝗦 on the horizon! 🔜 pic.twitter.com/nua6qa5kbF — Manchester City (@ManCity) May 2, 2023

C’est pourquoi une offre généreuse de prolongation a été effectuée par Manchester City. Pour faire sauter la clause libératoire mise à l’époque par Mino Raiola à hauteur de 200 millions d’euros, le club anglais lui offrait un contrat jusqu’en juin 2028, avec un salaire passant à 40 millions d’euros. Mais conseillé par celle qui a succédé à Mino Raiola, Rafaela Pimenta, Haaland a décidé de refuser cette proposition pour conserver son contrat actuel, et la possibilité de changer d’air quand bon lui semble si une formation venait à mettre le paquet, à savoir ces fameux 200 millions d’euros.

Dans les négociations, Manchester City avait même prévu une énorme prime pour chaque but marqué, ce qui aurait pu rapporter très gros au Norvégien. Mais Haaland, qui touche déjà un salaire copieux de 32 millions d’euros, a préféré ainsi conserver toutes les options ouvertes, alors que le Real Madrid rêve de s’offrir le cyborg à l’été 2024.