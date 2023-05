En marquant le deuxième but de Manchester City ce mercredi soir dans le match en retard de la 28e journée de Premier League contre West Ham, Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Angleterre sur une même saison. L'attaquant norvégien a atteint la barre des 35 buts en 2022-2023 en Premier League.

