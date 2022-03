Feu vert pour Chelsea, Stamford Bridge respire mieux

Le gouvernement britannique a décidé ce mercredi d'autoriser à nouveau Chelsea à vendre des billets pour ses supporters. Une bonne nouvelle pour ces derniers, moins pour le club qui ne pourra pas gagner d'argent dessus.

Voilà une annonce qui devrait chasser le blues pour tous les supporters de Chelsea. Depuis que le président du club Roman Abramovitch est visé par des sanctions du gouvernement britannique, le club était dans une situation précaire. Après le gel des avoirs de l'oligarque russe, Chelsea ne pouvait même plus vendre de billets à ses supporters. Seuls les abonnés ou ceux qui avaient déjà acheté un ticket avant pouvaient espérer assister aux matches. Une situation identique sur le plan national et en coupe d'Europe qui laissait craindre la possibilité d'un huis-clos pour la réception du Real Madrid en quarts de finale de la ligue des champions.

Un contexte sombre qui connaît néanmoins une éclaircie depuis 24 heures. En effet, mardi, les Blues étaient autorisés à amener des supporters à Wembley pour la demi-finale de Cup face à Crystal Palace. Le lendemain, la situation se décante encore plus nettement pour tous les matches de Chelsea. Le ministère du numérique, de la culture, des médias et du sport a annoncé la modification de la licence spéciale du club qui permet à Chelsea de vendre à nouveau des billets.

Chelsea will be allowed to sell tickets to away games, the FA Cup, the Champions League and women’s team matches after the UK government altered their license pic.twitter.com/BMQ2H9YeVG