FA Cup : Arsenal sort par la petite porte à Nottingham Forest

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Alors que les 32es de finale de la Coupe de France battent leur plein, l'Angleterre vit aussi au rythme de la FA Cup ce week-end. Si la plupart des équipes de Premier League ont fait le job en se qualifiant pour les seizièmes de finale, Arsenal a chuté ce dimanche soir.

Vainqueurs de la dernière édition, les Gunners ont effectivement perdu contre Nottingham Forest (2-4), malgré des buts et Mertesacker et Welbeck, et une fin de match à 11 contre 10. Déjà distancé en championnat, l'équipe de Wenger tombe donc dans la crise après cette élimination dans la doyenne des compétitions de football face à l'actuel 14e de Championship.