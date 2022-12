Entre Saliba et Arsenal, la réconciliation n’a pas duré

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Impressionnant avec Arsenal cette saison, William Saliba négocie une prolongation de contrat depuis plusieurs mois. Mais les négociations n’avancent pas et aucune des deux parties ne souhaitent revoir ses exigences.

Se retrouver leader surprise de Premier League n’a pas forcément que de bons côtés. Cette saison, plusieurs joueurs se sont distingués à Arsenal, et se retrouvent en position de force au moment de négocier leur prochain contrat. Le club londonien discute actuellement avec Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ou encore le gardien Aaron Ramsdale, des éléments importants pour l’équipe de Mikel Arteta, au même titre que William Saliba.

Arsenal et Saliba en désaccord

Le Français a lui aussi entamé des échanges avec ses supérieurs en vue d’un nouveau bail. Mais force est de constater que les discussions n’avancent pas depuis plusieurs mois. Comme très souvent, la raison concerne l’aspect financier, explique The Athletic. L’agent du défenseur central estime que le salaire proposé n’est pas suffisant compte tenu de la longueur du contrat souhaité par les Gunners. La source ajoute que la commission du représentant pose également problème dans les négociations. La situation n’a pourtant pas l’air d’inquiéter Arsenal. Rien ne presse pour la direction puisque le contrat de William Saliba n’expire qu’en juin 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

Il n’empêche que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pourrait se retrouver à un an de la fin de son bail l’été prochain. Dans ces conditions, l’international tricolore et son agent ont tout intérêt à faire traîner les discussions afin de mettre la pression sur Arsenal. D’autant que le joueur formé à l’AS Saint-Etienne, s’il poursuit sur sa lancée du début de saison, recevra probablement des offres sur le marché des transferts. On parle effectivement d’un intérêt du Paris Saint-Germain et de l’Atlético Madrid pour William Saliba, bien décidé à profiter de sa progression après ses années passées en prêt.