En colère contre Martial, Mourinho ne peut plus le cacher

Dans : Premier League, Mercato.

Entre le manager José Mourinho et Anthony Martial, cela commence sérieusement à ressembler à un clash en plein mercato !

On le sait, l’attaquant français veut quitter Manchester United. Le Red Devil ne supporte plus de jouer les doublures et sait que sa situation ne devrait pas s’améliorer. Le club mancunien ne lui fermerait pas la porte, à condition de récupérer 67 M€ et de ne pas renforcer un concurrent de Premier League. Visiblement, cela n'a pas apaisé les tensions. La situation a même empiré depuis que Martial a quitté le stage de préparation aux Etats-Unis pour assister à la naissance de son enfant. De quoi provoquer la colère de Mourinho, raconte The Times, dont les informations confirment l’agacement lisible à travers les explications du Portugais.

« J'ai su que Martial partait pour Paris quand il me l'a dit. C'était il y a deux ou trois jours, a réagi le technicien. Quand ce sont des raisons personnelles, chacun l'analyse à sa manière. Il a jugé que c'était la meilleure manière d'agir. Lorsqu'un homme est sur le point de devenir père, et dans ce cas pour la deuxième fois... Il a décidé que c'était très important pour lui de partir, personne n'a le droit de l'en empêcher. » Pas même Mourinho, qui doit se demander si son attaquant compte vraiment revenir, à l’heure où l’effectif de MU compte de nombreux absents.