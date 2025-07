Du placard de l’OL à Liverpool, c’est possible

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine, Liverpool étudie plusieurs profils comme celui de Jean-Philippe Mateta. Le buteur de Crystal Palace, déjà contacté par les Reds, a l’opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Lui qui était considéré comme un flop à l’Olympique Lyonnais il y a encore quelques années.

Liverpool n’a pas fini de dépenser. Le champion d’Angleterre, qui a notamment négocié l’arrivée de Florian Wirtz pour 138 millions d’euros (bonus compris), prévoit de miser gros sur un nouvel attaquant. L’Uruguayen Darwin Nuñez semble se diriger vers la sortie et son départ ferait de la place à un nouveau venu. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont circulé dans les médias. Celui d’Alexander Isak (25 ans, Newcastle) revient avec insistance, tout comme la piste menant au Français de l’Eintracht Francfort Hugo Ekitike (23 ans).

Mais les Reds ne s’interdisent pas d’étudier d’autres dossiers, y compris celui concernant Jean-Philippe Mateta, révèle Foot Mercato. Pour Liverpool, l’attaquant de Crystal Palace possède plusieurs avantages. Le vice-champion olympique avec l’équipe de France a déjà fait ses preuves en Premier League. La saison dernière, ce championnat l’a vu terminer l’exercice avec 14 buts et 2 passes décisives. On peut également évoquer le prix de Jean-Philippe Mateta estimé entre 50 et 60 millions d’euros, alors que les clubs ont rapidement tendance à réclamer près de 100 millions d’euros pour un buteur de haut niveau.

L'OL peut s'en vouloir

Ces arguments en tête, les dirigeants de Liverpool sont donc passés à l’action. Le cador anglais a contacté l’entourage de l’avant-centre âgé de 28 ans et dont le contrat expire en 2027. Mieux, les représentants des Reds ont même rencontré le joueur et son agent à Paris. Difficile pour l’attaquant de rester insensible, lui qui se souvient de moments plus difficiles dans sa carrière. Du côté de l’Olympique Lyonnais (2016-2018), Jean-Philippe Mateta était considéré comme un flop et n’avait clairement pas marqué les esprits. Quelques années plus tard, le voilà convoité par Liverpool et Manchester United.