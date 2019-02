Décès de Sala : Cardiff a 10 jours pour payer son transfert

Dans : Premier League, FC Nantes, Mercato.

A l’heure où le décès d’Emiliano Sala est désormais officiel, Cardiff reçoit une grosse pression pour régler la première partie du transfert de l’attaquant argentin.

Ce dernier était passé de Nantes à Cardiff quelques jours avant sa disparition dans un avion qui faisait le trajet entre les deux villes, et la solidarité autour de ce tragique événement n’a pas été longtemps de mise. Le FC Nantes a menacé de porter cette affaire devant les tribunaux compétents, et le Times annonce ainsi que le club gallois a désormais 10 jours pour régler la première partie des 17 ME du transfert. La Maison Jaune réclame un premier versement de 6 ME, et s’il ne parvenait pas très rapidement, la FIFA pourrait intervenir en interdisant Cardiff de recruter l’été prochain pour non-respect du règlement des transferts.