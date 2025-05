De Bruyne à Arsenal, l'invitation est lancée

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Kevin De Bruyne quittera Manchester City à l'issue de la saison en cours. Le Belge ne manquera pas de propositions pour rebondir, notamment en Premier League.

Manchester City a décidé de démarrer un nouveau cycle. Cela implique donc quelques décisions fortes, parmi lesquelles celle de se séparer de Kevin De Bruyne à la fin de la saison. Le Belge n'était plus forcément apprécié à sa juste valeur et va donc devoir se trouver un nouveau challenge. A 33 ans, KDB en a encore sous la semelle. Et ça, le championnat anglais le sait bien. Pour beaucoup de fans et observateurs d'Arsenal, les Gunners devraient tenter le coup pour convaincre De Bruyne de signer dans quelques mois. Ce n'est pas Jamie O'Hara qui dira le contraire.

De Bruyne, un avenir possible à Arsenal ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Sur le plateau de Sky Sports, le consultant a effet proposé au club londonien et Mikel Arteta de passer un coup de fil à De Bruyne : « S'il est à 100%, comme cela a été le cas le dernier mois, bien sûr qu'il est digne de jouer à Manchester City. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui le sera toute la saison. Il a eu des blessures ces dernières saisons. Chaque équipe en Premier League serait ravie de prendre De Bruyne. Arsenal devrait saisir l'opportunité s'il part vraiment. Mikel Arteta le connait déjà et il devrait l'appeler au téléphone en lui disant que s'il vient, Arsenal gagnerait la Premier League. C'est un gagnant et il sait comment gagner. C'est toujours un joueur de classe mondiale. Il pourrait faire la différence ». A noter qu'en plus de la Premier League, Kevin De Bruyne a l'opportunité de filer en Saudi Pro League ou encore en MLS. Chicago est très actif dans ce dossier et pourrait bien finir par griller tout le monde. Si Arsenal voulait sauter sur l'occasion, il ne faudra pas tarder. La fin de saison et le prochain résultat en Ligue des champions devraient changer pas mal de choses pour les Gunners.