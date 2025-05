Cup ‍: Crystal Palace met Manchester City KO

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Crystal Palace a signé un vrai exploit en battant ce samedi Manchester City (1-0) en finale de la Cup à Wembley.

Les joueurs de Pep Guardiola avaient une dernière occasion de donner un peu de relief à une saison bien décevante, mais pour cela, il fallait battre Crystal Palace, deux fois finaliste de la Cup (1990 et 2016) et deux fois battu. Sur le papier, Manchester City avait beau être le favori, c'est Eberechi Eze qui ouvrait le score pour les Eagles à la 16e minute (1-0). Piqués au vif, les Cityzens prenaient des initiatives, et obtenaient un penalty. Mais Haaland laissait le ballon à Marmoush, lequel butait sur Henderson (36e).

Manchester City poussait de plus en plus fort au fil des minutes, même si Crystal Palace pensait avoir aggravé le score, le but de Daniel Munoz étant logiquement refusé par la VAR pour une position de hors-jeu (59). Malgré une domination constante ou presque, Man City ne parvenait pas à trouver la faille dans la défense du club londonien, et ce ne sont pas les 10 minutes de temps additionnel qui changeaient la donne. Devant des supporters pour la plupart en larmes, Crystal Palace remportait la Cup et son premier trophée au plus haut niveau. Clairement agacé, Pep Guardiola ne pouvait que constater les dégâts.