Cucurella est trop fort, il demande à quitter Chelsea

Premier League.

Par Quentin Mallet

Quelques jours après avoir été aperçu en train de visiter les locaux du RC Strasbourg, le jeune Ishé Samuels-Smith n'a toujours pas quitté Chelsea. Malgré tout, sa volonté de partir est toujours aussi ferme, notamment à cause du niveau affiché par Marc Cucurella.

Les relations entre Chelsea et le RC Strasbourg semblent toujours aussi bonnes eu égard de leur appartenance au même consortium de multipropriété. Lorsque les Blues ont besoin de faire progresser un jeune joueur, mais qu'il n'aura aucun moyen d'avoir du temps de jeu en équipe première, alors ils l'envoient en prêt ou le transfèrent en Alsace. Le RCSA récupère alors un joueur pétri de talent à développer. Si pour les fans strasbourgeois, ces pratiques ne sont pas particulièrement appréciées, pour les dirigeants, c'est l'opération parfaite. Parmi les joueurs susceptibles de passer d'un club à l'autre, on retrouve cette fois Ishé Samuels-Smith. Le jeune latéral gauche de 19 ans voit sa route être barrée par l'intouchable Marc Cucurella et ne veut pas servir de remplaçant.

Ishé Samuels-Smith, direction l'Alsace ?

Il y a seulement quelques jours, le grand espoir de Chelsea avait été aperçu en train de visiter les locaux de Strasbourg. De quoi donner du grain à moudre à L'Equipe qui a révélé dans la foulée qu'il était en passe de signer au RCSA via un transfert d'un montant de 6 millions d'euros environ. Comme l'indique Chelsea News, la présence seule de Marc Cucurella ne suffit pas, sauf que « ISS » n'a aucunement l'intention d'être dans la rotation la saison prochaine. D'autant plus qu'avec l'arrivée possible de Jorrel Hato, ses chances de jouer sont clairement minces. Une aubaine pour les pensionnaires de la Meinau qui, eux, pourront lui accorder beaucoup plus de temps de jeu.

Pour rappel, Ishé Samuels-Smith est international anglais U19 depuis le mois de septembre 2024. La saison dernière, il a participé à 45 rencontres en Premier League 2 avec l'équipe réserve des Blues. Au total, il a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives. Des statistiques plutôt prometteuses.