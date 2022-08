Cristiano Ronaldo voulait partir, il craque au dernier moment

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato estival ferme ses portes dans les prochaines heures et Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. S'il compte évoluer en Ligue des champions, les dernières arrivées chez les Red Devils pourraient bien changer la donne.

A Manchester United, on ne sait toujours pas si l'on pourra compter ou non sur Cristiano Ronaldo cette saison. Le Portugais a récemment forcé son départ. Mais face au peu de prétendants qui se manifestent, l'ancien du Real Madrid va peut-être devoir se faire une raison. Ces dernières heures, deux nouvelles portes se sont fermées pour Cristiano Ronaldo : le Napoli et le Sporting. Le club italien n'a pas les moyens de se l'offrir quand le club portugais aurait la pression de son coach, Ruber Amorim, qui menace de démissionner en cas d'arrivée de CR7. Du coup, et même si son agent Jorge Mendes continue de sonder le marché, Ronaldo est bien parti pour rester à Manchester United. Surtout après les arrivées récentes de Casemiro et d'Anthony.

Ronaldo finalement parti pour rester

Erik ten Hag : « Cristiano Ronaldo RESTE. C’est clair. Nous avons besoin de joueurs de qualité. » pic.twitter.com/lpBF8gpnh5 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2022

Selon les informations de The Sun, Ronaldo est très impressionné par les recrutements de Casemiro et d'Anthony. Des arrivées qui font réfléchir le Portugais de 37 ans, plus forcément fermé à l'idée de rester encore chez les Red Devils. Le recrutement séduisant bien qu'onéreux de Manchester United ravit donc CR7, qui croit de nouveau en son équipe pour rivaliser avec le Big 4 cette saison. Malgré un début de saison chaotique, les hommes d'Erik Ten Hag vont mieux et restent sur deux succès de rang. Avec un Ronaldo concentré et motivé, United pourrait bien finir par définitivement remonter la pente sur la scène nationale. Mieux entouré, c'est un Cristiano libéré qui s'annonce, avec en plus en ligne de mire, la Coupe du monde au Qatar à jouer sous les couleurs du Portugal.