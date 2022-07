Cristiano Ronaldo veut partir, c’est le choc à Man United !

Alors qu’il se disait impatient de travailler avec le nouveau manager Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a finalement décidé de quitter Manchester United. L’attaquant portugais a demandé un bon de sortie à ses dirigeants pour des raisons sportives et personnelles.

On peut parler d’un coup de tonnerre en Angleterre. Ce samedi, The Times nous apprend que Cristiano Ronaldo (37 ans) souhaite quitter Manchester United. La source crédible affirme que le Portugais a demandé à ses dirigeants de le laisser partir en cas d’offre satisfaisante. Une information étonnante dans la mesure où le club mancunien démentait jusqu’ici les rumeurs de départ de son attaquant, qui avait lui-même partagé son impatience à l’idée de travailler avec le nouveau manager Erik ten Hag.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4