Cristiano Ronaldo, un humiliant coup de la panne

Transféré l'été dernier de la Juventus à Manchester United, Cristiano Ronaldo laisse un sentiment mitigé du côté d'Old Trafford. Après avoir marqué des buts décisifs en début de saison, CR7 est en panne.

Cristiano Ronaldo s’est montré plusieurs fois décisif pour les Red Devils lors de la première moitié de la saison, notamment en Ligue des champions où il a permis aux siens de s’extraire d’une situation compliquée grâce à des buts en or contre l’Atalanta. La star portugaise en a fait de même en Premier League, permettant à Manchester United de ne pas totalement décrocher au classement et aux habitués d’Old Trafford de parfois s’enthousiasmer. Cependant, depuis quelques semaines, la machine CR7 s’est déréglée, et cela s’est concrétisé la semaine passée en Cup lorsque Cristiano Ronaldo a raté un penalty contre Middlesbrough. En se plongeant dans les chiffres, les journalistes anglais ont remarqué que la star mancunienne n’avait plus marqué le moindre but depuis la victoire de Manchester United 3-1 le 30 décembre dernier contre Burnley et reste donc sur quatre rencontres consécutives sans trouver le chemin des filets ce qui pour lui est rarissime.

Life is a roller coaster. Hard work, high speed, urgent goals, demanding expectations… But in the end, it all comes down to family, love, honesty, friendship, values that make it all worth it. Thanks for all the messages! 37 and counting! ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/AoUgFiqVEy — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 5, 2022

Et le hasard du calendrier que c’est ce mardi face à la même équipe, Burnley, que la formation de Ralf Rangnick, menée par Cristiano Ronaldo, jouera en championnat. Et s’il veut éviter qu’on lui rappelle de mauvais souvenirs, CR7 a tout intérêt à marquer contre les Clarets, les tabloïds étant déjà à l’affût. Le Sun rappelle à la veille de ce rendez-vous de Premier League que s’il reste muet mardi, le Portugais connaîtra la pire série sans marquer le moindre but depuis 12 ans. Cette année-là, alors qu’il jouait avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’avait pas marqué lors des deux derniers matchs de la saison 2009-2010 et lors des trois premiers de la saison 2010-2011. Depuis son improbable come-back à Manchester, CR7 a marqué 6 buts en 18 matchs de championnat, et 6 buts en 5 matchs de Ligue des champions. Trois jours après avoir fêté ses 37 ans, la star sera probablement déterminée à ne pas laisser le doute s'installer trop longtemps.